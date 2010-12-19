-KIRMIZI ÇAMAŞIR SATIŞLARI HIZLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Yeni yıla girerken ''kırmızı iç çamaşırı giymenin uğur getireceği'' yönündeki inanış, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayının başından itibaren, satışlarda yoğunluğu artırdı. Kırmızı iç çamaşırına rağbet edilen iki dönem ''yılbaşı'' ve ''sevgililer günü'' olurken, yıl içinde satılan kırmızı çamaşırların yüzde 70'i yılbaşı öncesinde satın alınıyor. İnanış, Avrupa ülkelerinin talebindeki artışı da tetikliyor. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Atakan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kırmızı iç çamaşırının özellikle kadınlar arasında ''fenomen'' olduğunu belirterek, ''Eskiden bilen uygulardı, şimdi ise yılbaşı öncesi en önemli alışveriş kalemlerinden biri haline geldi'' dedi. İşlerine olumlu olarak nasıl yansıtabilecekleri konusunda bu geleneğin temellerini araştırdıklarını ve karşılarına ''aşk ile ilgili beklentiler'' çıktığını kaydeden Atakan, şunları anlattı: ''İnanışa göre, özellikle Meksika, İspanya İtalya gibi ülkelerde, yeni yıl arefesinde, yani 31 Aralık'ta yeni yıldan aşk beklentisi olan kadınlar kırmızı iç çamaşırı giyermiş. Para isteyen ise sarı iç çamaşırını tercih edermiş. Bu gelenek, söz konusu coğrafyalarda hala devam ediyor. Türkiye'de de yaygın olarak tercih ediliyor. Biz de yeni yıla hazırlık olarak kasım ayının başından aralık ayının ortasına kadar üretimimizin yüzde 60'lık kısmını kırmızı iç çamaşırlarına ayırıyoruz. Bu yıl da ortalama olarak 100 bin parçalık bir koleksiyon oluşturduk.'' Atakan, Türkiye'de kırmızı iç çamaşırının uğur getirdiğine inanıp, bu geleneği geçmişte uygulayanlar bulunurken, son 5 yılda ciddi artış olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, diğer ülkelerdeki kadınlar ''yeni yılda aşık olmak'', ''sevdiğine kavuşmak'', ''evlenmek'' gibi niyetlerle kırmızı iç çamaşırı giyerken, Türkiye'deki anlayışın ''kırmızı don giyen donanır'' şeklinde ifade edildiğini söyledi. Atakan, ''Bu o kadar ilgi gören bir gelenek ki, eşlerine ya da sevgililerine yeni yıl için kırmızı boxer ya da slip alan kadın sayısı hiç de az değil'' diye konuştu. Kırmızı iç çamaşırına rağbet edilen iki dönemin ''yılbaşı'' ve ''sevgililer günü'' olduğunu vurgulayan Atakan, bunların dışındaki zamanlarda kırmızı iç çamaşırlarının daha çok özel günler, geceler için satın alındığını söyledi. Atakan, kırmızının, iç çamaşırında tercih edilen bir renk olduğuna değinerek, yıl içinde satılan kırmızı çamaşırların yüzde 70'inin yılbaşı için, geriye kalan büyük kısmın da sevgililer günü için satın alındığının söylenebileceğini dile getirdi. -''İHRACAT YOĞUNLUĞU, SADECE BU ÜRÜN İÇİN DOĞUDAN BATIYA DOĞRU YÖN DEĞİŞTİRİYOR''- Kırmızı çamaşır satışlarında yoğunluğun aralık ayıyla birlikte başladığına ve yine Aralık ortasından itibaren hız kazandığına işaret eden Atakan, ''Ocak ayının ilk günlerinde biraz duruyor ve şubat ile birlikte yine canlanıyor. Bu da yılbaşı, sevgililer günü dönemine denk geliyor. Aralık, ocak, şubat aylarında yoğun olarak kırmızı iç çamaşırı satıyoruz'' dedi. Atakan, kırmızı iç çamaşırının ağırlıklı olarak büyük kentlerin tercihi olduğunu, başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere metropollerdeki satış oranlarının daha yüksek olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: ''İnternet üzerinden satışlarda ise sonuçlar karşısında biz önce şaşkınlık yaşadık ama sonra nedenini anladık. Çünkü internet üzerinden en çok doğu illerimizden sipariş alıyoruz. Bu duruma etki eden de kadının içinde yaşadığı toplumsal yapı. Gidip kırmızı çamaşırı dükkandan alamıyor ama internetten sipariş verebiliyor. Ve bu siparişleri verenlerin önemli bir kısmının da erkekler olduğundan eminiz. Sevdiği kadına kırmızı iç çamaşırı armağan etmek istiyor ama bunu biraz da yaşadığı ortam yüzünden alenen yapamıyor. Dolaylı yolları tercih ediyor böyle...'' Yeni İnci iç çamaşırlarını normal koşullarda ağırlıklı olarak Arap ülkelerine satıklarını, ancak kırmızı iç çamaşırı geleneği sayesinde yeni yıl öncesinde Avrupa ülkelerinden talep patlamasıyla karşılaştıklarını belirten Atakan, ihracat yoğunluğunun da sadece bu ürün için doğudan batıya doğru yön değiştirdiğini, başta İtalya olmak üzere Fransa, İngiltere ve Almanya'nın kırmızı çamaşıra talep gösteren ülkeler arasında bulunduğunu kaydetti.