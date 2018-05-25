Kırmızı bültenle aranıyordu, Çorlu'da yakalandı

Bulgaristan'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle İnterpol tarafından aranan Ahmet Dönmez, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl TIR şoförü Ahmet Dönmez, iddiaya göre tartıştığı Taner Hatip'i öldürüp, kaçtı. Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Ahmet Dönmez'in Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan Dönmez, ifadesinde, Taner Hatip'in kendisinden uyuşturucu taşımasını istediğini öne sürüp, şöyle konuştu:



"Taner ile 2017 yılında tanıştık. Varna'da çiftçilik yapıyordu. Ve bana zaman zaman orada ektiği tohumlardan numuneler veriyor ve ben de buradaki arkadaşlarıma getiriyordum. Yine bir gün buluştuk, evine gittik. Burada kendisi alkol aldı. Daha sonra bana bu kez tohum değil, uyuşturucu vereceğini söyledi. Ben de bunu kabul etmedim ve yapmayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben gitmek istediğimi söyledim, kapıya gittiğimde kapı kilitliydi. Bu kez kendisi uyuşturucu içince hareketleri daha da değişti. Birileri ile Bulgarca konuştu. Balkona çıkarak hem Türkçe, hem de Bulgarca yardım istedim. Ancak kimse yardıma gelmedi. Ahmet balkona gelerek beni arkamda tutup içeriye çektiğinde dengesini kaybederek cam sehpanın üzerine düştü. Düşünce eline geçirdiği cam şişeyi kırıp benim yüzüme vurdu. Ben de Taner'in ceketini alıp içindeki arabasının ve kapının anahtarlarını aldım. Kapıyı açtıktan sonra onun aracıyla önce evinden çıktım. Ancak kaza yaptıktan sonra Ahmet, aracını bırakıp bir taksiyle kendi aracımın olduğu yere geldim. Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiğimde bana ne olduğunu sordular, kaza geçirdiğimi söyledim. Türkiye gelince hemen eve geldim ve üzerimdeki kanlı elbiseleri çöpe attım. Eşim geldi ne olduğunu sorduğunda da kaza yaptığımı belirttim. Beni kimse saklamadı. Yakalanmamak için bir süre inşaatlarda saklandım. Ancak Ahmet'i ben öldürmedim."



Ahmet Dönmez, polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.