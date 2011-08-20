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Kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı ADANA (A.A)

20 Ağustos 2011 20:33

-Kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı ADANA (A.A) - 20.08.2011 - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 7 Ekim 2010 tarihinde Antalya'da çıkartıldığı mahkeme sonrası cezaevine götürüldüğü sırada firar eden zanlı, yapılan ihbar sonrası sahte kimlikle açtığı iş yerinde yakalandı. Çelik kasaların altına uyuşturucu madde saklayıp Avrupa ülkelerine kaçırdığı iddia edilen Ercan Akdemir (42), gıda toptancılığı yaptığı iş yerine ihbar üzerine gelen polislere çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Üzerinden Bedri Akdemir adına düzenlemiş sahte kimlik çıkan zanlının yapılan incelemesinde, gerçek kimliği ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilen Akdemir, ifadesinde, aylık 4 bin lira geliri olduğunu söylerken, 7 Ekim 2010'da Antalya'daki firarı hakkında da bilgi verdi. Akdemir savcılık ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

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