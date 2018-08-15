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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı, KKTC'de yakalandı

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- ERZURUM'da, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı

15 Ağustos 2018 16:51

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- ERZURUM\'da, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yakalandı.
Erzurum\'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2009 yılında yargılanmasına başlanan ve 2014 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Düz, kırmızı bültenle aranırken KKTC\'de yakalandı. Gözaltına alınan Düz\'ün, 2010 yılında KKTC\'ye kaçtıktan sonra Girne\'ye bağlı Alsancak\'a yerleştiği, burada iş bulup çalıştığı belirlendi. Hüseyin Düz\'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye\'ye iade edileceği belirtildi.

 

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