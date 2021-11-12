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Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla'da yakalandı

12 Kasım 2021 16:06

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek ve ya satmak amacı ile yasa dışı ticaret ve depolama” suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U.'nun (35) Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.

Kaldığı adres tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. R.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının iadesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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