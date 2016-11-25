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Kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan'ın eşi 13 yıl sonra teslim oldu

Özlem Uzan, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı

25 Kasım 2016 11:51

İmar Bankası soruşturması nedeniyle eşi Hakan Uzan ile birlikte yurt dışına kaçan Özlem Hanife Uzan 13 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Kırmızı bültenle aranan Uzan, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İmar Bankası soruşturması sırasında yurtdışına kaçan Kemal ve Hakan Uzan’ın nerede oldukları, yıllarca tartışıldı. Eşi Hakan Uzan gibi 13 yıldır yurtdışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özlem Uzan’ın geçen günlerde Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Özlem Hanife Uzan, Türkiye’ye döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı.

Polis nezaretinde adliyeye götürülen Uzan, yetkilisi olduğu Atasu Emlak ve Ticaret A.Ş.’nin geri ödeme gücü olmadığı halde 1 milyon 50 bin Euro’luk gayrinakdi krediyi oluşturan teminat mektuplarından 650 bin Euro’luk bölümünün nakde çevrilerek Adabank’ın zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davada hâkim karşısına çıktı.

Atasu Emlak ve Ticaret A.Ş.’de, Enis Zaimoğlu ve Hasan Pilav ile birlikte müşterek imza yetkilisi olduğunu belirten Özlem Hanife Uzan, “Ben şirket işleriyle ilgilenmezdim. Hakan Uzan bana Adabank’tan şirket için teminat mektubu alacağını söylemişti ancak bunun için şirkette bir karar alındı mı, herhangi bir şey imzaladım mı, hatırlamıyorum” diye konuştu.

 

"Hakan Uzan Paris'te yaşıyor"

 

Hakan Uzan’ın halen eşi olduğunu söyleyen Özlem Hanife Uzan, “Kendisi halen Paris’te yaşamaktadır. Paris’te birkaç adresi bulunmaktadır” bilgisini de verdi.

Bir kısım özel sebeplerden dolayı şimdiye kadar yurtdışından gelemediğini kaydeden Uzan, “Savunma yapma amaçlı olarak gelmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte de Hakan Uzan’a karşı boşanma davası açacağım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Özlem Hanife Uzan hakkında, kırmızı bülten ve kaçak kararının kaldırılıp yurtdışına çıkma yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

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