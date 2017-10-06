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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı İzmit'te yakalandı

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1 kişinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

06 Ekim 2017 14:39

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1 kişinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ üyelerinin İzmit\'te saklandığını belirledi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile Tacikistan uyruklu S.S. ile Ö.B, Türk vatandaşı Ş.A.ve S.K. gözaltına alındı. Tacikistan uyruklu S.S.\'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 4 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

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