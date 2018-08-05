Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri İstanbul'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri İstanbul da 7 adamıyla yakalanıp tutuklandı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Bulgaristan'ın en büyük mafya grubunun başı olarak kırmızı bültenle aranan ve cinayetten, kundaklama, uyuşturucu ticareti ve gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan ötürü Bulgar polisi ve Interpol'ü peşinden koşturan Dimitır Jelyazkov isimli mafya lideri İstanbul da 7 adamıyla birlikte yakalandı.

Bulgar polisi tarafından 3 gün önce Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen operasyonda 12 adamı yakalanıp, kendisi kıl payı kurtulan Dimitır Jelyazkov'un İstanbul' a giriş yaptığı yönünde Bulgar makamlarınca verilen bilgi sınrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda saklandığı adresi belirledikleri Jelyazkov'u, Bakırköy'de düzenlediği operasyonla 7 adamıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.