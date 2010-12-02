Kırmızı Beyaz Eyfel Sarkozy'i yolundan döndürdü

T24- Wikileaks belgeleri Fransa lideri Nicolas Sarkozy'nin Türkiye karşıtlığının yerel yöneticilerin zaman zaman tuhaf önlemler almasına neden olduğunu ortaya çıkardı.





Fransa'daki Türk sezonu kutlamaları çerçevesinde 2009 yılında Eyfel kulesi kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılmıştı



Guardian, Sarkozy'yle ilgili tam sayfa haberinde Paris'teki Amerikalı diplomatların Washington'a gönderdikleri mesajları aktarırken, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Sarkozy hakkındaki görüşü: Acımasız, değişken ve şehvetli ancak çok uyanık" başlığını kullanıyor.

Belgelerin öne çıkardığı en dikkat çekici tespit, bakanlarının ve personelinin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den korkuyor olmaları.

Ayrıca, eşinden ayrıldıktan sonra Sarkozy'nin daha da sinirli olduğu ve bu durumun Fransa liderinin daha karanlık yüzünü ortaya çıkardığı aktarılıyor.



'Türk bayrağına bürünen Eyfel korkusu'



Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Büyükelçisi Charles Rivkin 4 Aralık 2009'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a gönderdiği gizli kriptoda, yanında çalışanların Sarkozy'den ne kadar korktuklarını bir örnekle anlatmış.

Fransa'daki Türkiye mevsimi etkinlikleri sırasında Paris'in sosyalist belediye başkanı Bertrand Delanoe'nin öncülüğünde Eyfel kulesi Türk bayrağı renklerine, ışıklandırmalar kullanılarak kırmızı-beyaza büründürülmüştü.

Ancak Guardian'da yer alan ABD belgesine göre, danışmanları 'kırmızı beyaz Eyfel kulesi'ni görmesini önlemek için Sarkozy'nin içinde bulunduğu uçağın rotasını değiştirmişler.

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine şiddetle karşı olduğunu da ekliyor.