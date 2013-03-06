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Kırmızı-beyaz ayrıştı, et sektörü karıştı

Kırmızı ve beyaz et karışımını ortadan kaldıran 'Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği', et sektörünü ikiye böldü

06 Mart 2013 13:45

Etle et ürünlerindeki taklit ve tağşiş (karıştırma/katma) olaylarını önlemek amacıyla hazırlanan ve kırmızı ve beyaz et karışımını ortadan kaldıran ''Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği'', et sektörünü ikiye böldü.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Başkanı Sait Koca, şu değerlendirmede bulundu: Kırmızı-beyaz ayrıştı, et sektörü karıştı

Kırmızı ve beyaz et karışımını ortadan kaldıran ''Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği'', et sektörünü ikiye böldü.

''Bu iki ürünün, kırmızı ve beyaz etin karışımı, bütün dünyada söz konusu. Böylece tüketici ucuz ve sağlıklı et tüketiyor. Bunun ne zararı var? Bütün dünyada mekanik ayrıştırılmış et (MDM) ile ürün yapılır. MDM'in sağlığa zararı olduğu konusunda tek bir bulgu yoktur. İki kişi sahtekarlık yapıyor diye Türkiye'de yasa çıkarılıyor. Çığır açmıyoruz. Bu düzenlemenin bedelini tüketici ödeyecek.''

Seval Ocak Adıyaman ve Esin Işık'ın AA'da yer alana haberine göre, düzenlemeden sektörün etkileneceğine dikkati çeken Koca, ''Sektör olarak tedbirlerimizi alıyoruz, bazı ürünleri ihracata yollayacağız. Halledeceğiz. Biz ülkemizi düşünüyoruz. Sektörü düşünmüyoruz. Vatandaşa ucuz sucuk devri bitti. Ucuz sucuklar sağlıksız mıydı, onu söyleyen yok. Ucuz sucuğu yesin, ne olacak?'' diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da kırmızı ve beyaz et karışımının yasaklanmasının, sucuk ve diğer ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artışa neden olmayacağına işaret etti.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Yücesan ise düzenleme öncesinde sucuk, salam ve sosis pazarının yüzde 50-60'ının yüzde 100 dana etinden yapılan ürünlerden oluştuğunu ve o zaman 28 lira olan sucuğun kilogram fiyatının, hala aynı olduğunu vurguladı.

 

'Tüketici sağlığı açısından bir devrim'

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, salam, sucuk ve sosis gibi gıda ürünlerinde kırmızı et ve beyaz et karışımının kaldırılmasının tüketici sağlığı açısından ''devrim'' niteliğinde olduğunu söyledi.

Kırmızı ve beyaz etin hiçbir şekilde karıştırılamayacağını dile getiren Eker şöyle konuştu:

''Tavuğun, hindinin kıkırdağını sıyırıp, beyaz et karışımını bundan yapıyorlardı. Eski mevzuat karışım  ürünlere izin veriyordu, ama normalde karışım varsa yazması lazım. (Yüzde 80 kırmızı et, yüzde 20 beyaz et) diye. Ama öyle yapmıyor. İçinde diyelim yüzde 40 beyaz et var, (yüzde yüz dana eti) yazıyor. Biz geçen sene onları teşhir ettik ve bir sürü uygulama getirdik.''

Yasağa rağmen raflarında karışımlı ürün bulunduranlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği en az 12 bin lira para cezası uygulanıyor.

 

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