-''KIRMIZI ALARM'' SEBZEYİ UCUZLATTI ANTALYA (A.A) - 11.01.2011 - Rusya'nın zirai ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle bazı ihracatçı firmalara yasak koyması ve bu firmaları takibe alması, üretim bölgesinde sebze fiyatlarının düşmesine yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Şube Müdürü Rıza Uysal, Rusya'nın zirai ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle ihracatçı firmalardan 8'ini ''Kırmızı alarm'', 5'ini de ''sıkı takip'' listesine alması nedeniyle yaş meyve sebze ihracatının yavaşladığını söyledi. Avrupa'da soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle dış pazardan yeterli talep alınamadığını, üretim bölgesi Antalya'da da havaların ısınması nedeniyle ürün bolluğu yaşandığını belirten Uysal, ''İç ve dış pazarda ürünlere yeteri kadar talep yok. İhracatta ise sorun var. Bu nedenle meyve sebze fiyatları geçen haftaya göre ucuzladı'' dedi. Havaların ısınması yüzünden domates ürününde pas oluşabileceğini ifade eden Uysal, üreticilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. -FİYATLAR- Antalya Büyükşehir Toptancı Hali'nde geçen haftaya göre biber fiyatları 10-30 kuruş, domates 10-50 kuruş, marul 10-30 kuruş arasında, taze fasulye 30 kuruş, ıspanak 20 kuruş, yerli kuru sarımsak fiyatı 1 lira düştü. Buna karşılık kabak 70 kuruş, patlıcan çeşitleri 10'ar kuruş, salatalık fiyatı 20 kuruş arttı. Bazı tropikal meyve fiyatları da geçen haftaya göre ucuzladı. Geçen haftaya göre, Antalya Toptancı Hali'nde birinci kalite sebze meyve fiyatları şöyle oluştu: Dolmalık biber 1,90 lira, Kaliforniya biberi 5 lira, kapya biberi 3,20 lira, muhacir biber 1,80 lira, sivri biber 1,80 lira, brokoli 1,80 lira, cam domates 1,40 lira, çeri domates 4 lira, taze fasulye 4 lira, ıspanak 1,30 lira, kabak 1,90 lira, aysberg marul (Adet) 1,70 lira, düz marul (Adet) 1,50 TL, Kıvırcık marul (Adet) 1,20 TL, patlıcan 1,80 TL, Topak patlıcan 1,60 TL, salatalık 1,90 lira, kuru sarımsak 8,50 lira. Meyve fiyatları da 10 ile 20 kuruş arasında düştü. Armut 3,30, avokado (Adet) 1 lira, ayva 1,50 lira, elma (Golden) 1,80 lira, greyfurt 90 kuruş, limon 80 kuruş, mandarin 1,40 lira, muz (yerli) 2,30 lira, nar 2,10 lira, portakal 1 liradan işlem gördü. İthal bazı tropikal meyve fiyatları da 10 kuruş ile 100 kuruş arasında düşüş gösterdi. Zencefil fiyatı ise 1 lira arttı.