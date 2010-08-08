'Kirli taşlar' gerçek elmas çıktı



Emniyet Müdürlüğünün sözcüsü Musa Zondi, "Bize teslim edilen taşlar gerçek elmas, soruşturma başladı" dedi.





Sözcü, ünlü mankenin bu taşlarla ilgili sorgulanabileceğini de sözlerine ekledi.





Taylor’ın savaş ve insanlık suçu işlemekten yargılandığı Lahey’de görülen davada ifade veren manken Naomi Campbell, Güney Afrika’da bulunduğu sürede kendisine bir kese küçük elmas hediye edildiğini kabul etmiş, "Birkaç tane taş gördüm. Oldukça küçük ve kirli taşlardı" demiş, ancak elmasların kimden geldiğini bilmediğini savunmuştu.





Sierra Leone’de işlenen suçlar için kurulan özel mahkemenin iddia makamı, 62 yaşındaki Charles Taylor’ın işlenmemiş ham elmaslara hiçbir zaman sahip olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçek olmadığını ispatlamak için top modeli tanık olarak mahkemeye çağırmıştı.





Dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından 1997’de verilen bir yemekte, Campbell’a işlenmemiş büyük bir elmas hediye ettiği iddia edilen ve Ocak 2008’de yargılanmaya başlanan Taylor, Sierra Leone’de Birleşik Devrimci Cephe üyesi isyancılarını, elmas karşılığında silah ve cephane sağlayarak elinin altında tutmak ve yönetmekle suçlanıyor.



