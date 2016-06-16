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Kırlangıç yuvaları bina yıkımını erteletti; göç zamanına kadar beklenecek

Binada bulunan 600 yuvada 1000 civarı kırlangıç yaşyıor

16 Haziran 2016 01:02

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Özel İdare Binasının yıkımı dış cephesinde bulunan kırlangıç yuvaları nedeniyle ertelendi. Yıkım, 600 yuvada bulunan 1000 civarı kırlangıç yavrusu göç edene kadar ertelendi.

Bianet’in haberine göre, Osmaniye İl Özel İdaresi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıkım kararı alınan Osmaniye ili, Düziçi İlçe Özel İdaresi Hizmet binasının çoğunlukla dış cephesindeki muhtelif yerlerinde 600' ün üzerinde Kırlangıç Yuvası olduğu tespit edildi.

“Yuvalarda yaklaşık 1000 adet yavru kırlangıç olduğunun tespit edilmesi üzerine, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından kırlangıçların göç etme zamanına kadar yıkım kararı ertelendi.”

 

 

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