-KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ SONA ERDİ EDİRNE (A.A) - 10.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık güreşleriyle sona erdi. Ali Gürbüz'ün başpehlivan olduğu güreşlerdeki diğer boylarda sonuçlar şöyle oluştu: Minik-1 Küçük Boy ----------------- 1-Kemal Yılmazlar (Antalya) 2-Murat Yılmazlar (Antalya) 3-Yusuf Bulut (Kırıkkale) 3-Hüseyin Soğukoğlu (Kocaeli) Minik-2 Büyük Boy ----------------- 1-Mert Çıkmaz (Samsun) 2-Abdülbaki Kara (Edirne) 3-Feyzullah Aktürk (Çanakkale) 3-Tufan Güzel (Antalya) Teşvik-1 Küçük Boy ------------------ 1-Cihangir Özbaş (Kocaeli) 2-Bayram Ali Han (Sakarya) 3-Adem Bektaş (İstanbul) 3-Yusuf Yıldırım (Antalya) Teşvik-2 Büyük Boy ------------------ 1-Fethi Güldiken (Kırklareli) 2-Hasan Kuru (Antalya) 3-Burak Bülbül (Çanakkale) 3-Sefa Buğra Ocakçı (Antalya) Tozkoparan Boyu --------------- 1-Yılmaz Borucu (Antalya) 2-Mustafa İğde (Antalya) 3-Rıdvan Kaya (Sakarya) 3-Uğur Beslekoğlu (Antalya) Ayak Boyu --------------- 1-Okan Acar (Antalya) 2-Recep Duygulu (Antalya) 3-Bayram Arslantaş (Antalya) 3-Emre Topal (Ankara) Deste Küçük Boy -------------------------- 1-Yusuf Can Zeybek (Antalya) 2-Berat Pehlivanoğlu (Kocaeli) 3-Fatih Üstündağ (Antalya) 3-Gökhan Vurcanlı (Edirne) Deste Orta Boy -------------- 1-Hasan Borucu (Antalya) 2-Mustafa Batu (Antalya) 3-Ali Kazım Yavuz (Kocaeli) 3-Mevlüt Köken (Antalya) Deste Büyük Boy ---------------- 1-İlhan Ergin (Ankara) 2-Osman Sarıdemir (Antalya) 3-Ali Gökçen (Manisa) 3-Ali Can Kaplan (Balıkesir) Küçükorta Küçük Boy ------------------ 1-Nedim Gürel (Kocaeli) 2-Ali Topal (Antalya) 3-Mustafa Seçim (Antalya) 3-Cemali Küçükgüçlü (Antalya) Küçükorta Büyük Boy -------------------- 1-İsmail Koç (Antalya) 2-İbrahim Yanık (Kocaeli) 3-İsmail Erkal (Ankara) 3-Sinan Kaya (Antalya) Büyükorta Boy -------------- 1-Orhan Okulu (Antalya) 2-Fatih Koyuncu (Ankara) 3-Davut Cansev (Antalya) 4-Onur Şenel (Manisa) Başaltı Pehlivan ------------------ 1-Faruk Akkoyun (Kocaeli) 2-Hasan Cengiz (Antalya) 3-Kaan Kaya (Kocaeli) 3-Erkan Ertan (Kocaeli) Baş Pehlivan ------------- 1-Ali Gürbüz (Antalya) 2-Recep Kara (Ordu) 3-Fatih Atlı (Kocaeli) 3-Şaban Yılmaz (Ankara) En İyi Peşrev Yapan Güreşçiler ------------------------------İ 1-Soner Totu (B.Orta) (Edirne) 2-Gökhan Vurcanlı (Deste 1) (Edirne) 3-Sedat Çelik (Deste Büyük) (Edirne) En Centilmen ------------ Ragıp Çokan (Başaltı) (Kocaeli) En Teknik --------- Fatih Atlı (Baş) (Samsun)