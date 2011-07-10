T24 LogoT24 Logo
Spor

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ SONA ERDİ EDİRNE (A.A)

10 Temmuz 2011 23:44

-KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ SONA ERDİ EDİRNE (A.A) - 10.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık güreşleriyle sona erdi. Ali Gürbüz'ün başpehlivan olduğu güreşlerdeki diğer boylarda sonuçlar şöyle oluştu: Minik-1 Küçük Boy  -----------------  1-Kemal Yılmazlar (Antalya) 2-Murat Yılmazlar (Antalya) 3-Yusuf Bulut (Kırıkkale) 3-Hüseyin Soğukoğlu (Kocaeli) Minik-2 Büyük Boy ----------------- 1-Mert Çıkmaz (Samsun) 2-Abdülbaki Kara (Edirne) 3-Feyzullah Aktürk (Çanakkale) 3-Tufan Güzel (Antalya) Teşvik-1 Küçük Boy ------------------ 1-Cihangir Özbaş (Kocaeli) 2-Bayram Ali Han (Sakarya) 3-Adem Bektaş (İstanbul) 3-Yusuf Yıldırım (Antalya) Teşvik-2 Büyük Boy ------------------ 1-Fethi Güldiken (Kırklareli) 2-Hasan Kuru (Antalya) 3-Burak Bülbül (Çanakkale) 3-Sefa Buğra Ocakçı (Antalya) Tozkoparan Boyu --------------- 1-Yılmaz Borucu (Antalya) 2-Mustafa İğde (Antalya) 3-Rıdvan Kaya (Sakarya) 3-Uğur Beslekoğlu (Antalya) Ayak Boyu --------------- 1-Okan Acar (Antalya) 2-Recep Duygulu (Antalya) 3-Bayram Arslantaş (Antalya) 3-Emre Topal (Ankara) Deste Küçük Boy -------------------------- 1-Yusuf Can Zeybek (Antalya) 2-Berat Pehlivanoğlu (Kocaeli) 3-Fatih Üstündağ (Antalya) 3-Gökhan Vurcanlı (Edirne) Deste Orta Boy -------------- 1-Hasan Borucu (Antalya) 2-Mustafa Batu (Antalya) 3-Ali Kazım Yavuz (Kocaeli) 3-Mevlüt Köken (Antalya) Deste Büyük Boy ---------------- 1-İlhan Ergin (Ankara) 2-Osman Sarıdemir (Antalya) 3-Ali Gökçen (Manisa) 3-Ali Can Kaplan (Balıkesir) Küçükorta Küçük Boy ------------------ 1-Nedim Gürel (Kocaeli) 2-Ali Topal (Antalya) 3-Mustafa Seçim (Antalya) 3-Cemali Küçükgüçlü (Antalya) Küçükorta Büyük Boy -------------------- 1-İsmail Koç (Antalya) 2-İbrahim Yanık (Kocaeli) 3-İsmail Erkal (Ankara) 3-Sinan Kaya (Antalya) Büyükorta Boy -------------- 1-Orhan Okulu (Antalya) 2-Fatih Koyuncu (Ankara) 3-Davut Cansev (Antalya) 4-Onur Şenel (Manisa) Başaltı Pehlivan ------------------ 1-Faruk Akkoyun (Kocaeli) 2-Hasan Cengiz (Antalya) 3-Kaan Kaya (Kocaeli) 3-Erkan Ertan (Kocaeli) Baş Pehlivan ------------- 1-Ali Gürbüz (Antalya) 2-Recep Kara (Ordu) 3-Fatih Atlı (Kocaeli) 3-Şaban Yılmaz (Ankara) En İyi Peşrev Yapan Güreşçiler ------------------------------İ 1-Soner Totu (B.Orta) (Edirne) 2-Gökhan Vurcanlı (Deste 1) (Edirne) 3-Sedat Çelik (Deste Büyük) (Edirne) En Centilmen ------------ Ragıp Çokan (Başaltı) (Kocaeli) En Teknik --------- Fatih Atlı (Baş) (Samsun)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24