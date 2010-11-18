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Kırkpınar UNESCO listesine girdi

Türkiye'nin üç önemli geleneği daha, UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer aldı.

18 Kasım 2010 02:00

T24 - UNESCO’nun bu yıl Nairobi’de gerçekleştirdiği toplantıda 46 yeni kültürel gelenek daha somut olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’ne eklendi. Listeye eklenen gelenekler arasında kırkpınar yağlı güreşleri ile Alevi-Bektaşi semah geleneği de yer alıyor.



UNESCO, “Semah Alevi-Bektaşi Geleneği”, “Kırkpınar Festivali” ve “Geleneksel Sohbet Toplantıları” geleneklerini “İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası” listesine kaydedilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin karar, UNESCO Somut Olmayan Mirasın Korunması Komitesinin bugün Nairobi'de yapılan toplantısında alındı. Komite, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığınca önerilen üç dosyayı inceledikten sonra, bunları İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası listesine kaydedilmeye değer buldu.

Komite, 47 ülkenin dosyasını da inceliyor. Toplantıda Türkiye'yi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz başkanlığında bir heyet temsil ediyor.

Listeye geçen yıllarda da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisiyle Türkiye'den Karagöz, Mevlevi Sema Ayini, Aşıklık Geleneği ve Meddahlık-Ortaoyunu Geleneği dahil edilmişti. Ayrıca, Nevruz geleneği de Türkiye'nin de dahil olduğu Türk Cumhuriyetleri ve İran'ın ortak dosyası olarak kabul edilmişti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi, bu listeye giren geleneklerin tespiti ve korunmasını öngörüyor.


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