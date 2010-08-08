-KIRKPINAR PEHLİVANLARI STOCKHOLM'DE GÜREŞTİ STOCKHOLM (A.A) - 08.08.2010 - Kırkpınar Yağlı Güreşlerini tanıtmak amacıyla İsveç'in başkenti Stockholm'de, yağlı güreş gösterileri düzenlendi. Gösteriler sırasında Kaan Kaya ile güreşen Kırkpınar Başpehlivanı Ahmer Taşçı, müsabakayı kazandı. Stockholm'de İsveç Spor Müzesi önündeki bahçede yapılan ve ''Yağlı Güreşleri'' İsveçlilere tanıtmayı amaçlayan müsabakalar için İsveç'e Kırkpınar Güreşçileri Ahmet Taşçı, Kaan Kaya, Umut Kaya ve Ekram Akın geldi. Kırkpınar yağlı güreşlerinin bir benzerinin yapıldığı müsabaka sırasında, güreşçiler izleyenlere, güreşe nasıl hazırlandıklarını da anlattı. İsveç Spor Müzesi Müdürü Karl Örsan, Kırkpınar Güreşlerinin tarihçesini ve özelliklerini, Türkçe ve İsveççe anlattı. Güreşçiler, güreşe, Edirne Kırkpınar'dan gelen davul zurna eşliğinde, hakem Talat Çelik'in yardımı ile zeytin yağı ile yağlanarak hazırlandılar. İsveç Güreş Federasyonu Başkanı Claes Eriksson ile birlikte, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Türk Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de İsveçliler ile birlikte güreşleri izledi. İsveçlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ilk olarak Başpehlivan Ahmet Taşçı, Kaan Kaya ile karşılaştı ve müsabakayı kazandı. Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, verilen arada yaptığı konuşmada, yağlı güreşlerin en eski sporlardan biri olduğunu, Kırkpınar'da her yıl düzenlenen müsabakalarda binlerce sporcunun değişik kategorilerde karşılaştıklarını söyledi. İsveçlileri Kırkpınar güreşlerine davet eden Belediye Başkanı Sedefçi, Edirne'nin de yağlı güreşlerin yanında tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmesi gereken bir kent olduğunu kaydetti. Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Sedefçi ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, İsveç Güreş Federasyonu Claes Eriksson'a, Kırkpınar Başpehlivanlarına verilen altın kemerin küçük bir örneğini hediye etti. Daha sonra da güreşçilerden Umut Kaya ile Ekrem Akın karşılaştı ve müsabakayı Umut Kaya kazandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ile Edirne Belediyesi ve İsveç Spor Müzesi'nin organize ettiği yağlı güreş gösterilerini İsveç'te yaşayan Türkler ile birlikte İsveçliler de ilgi ile izledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da yaptığı açıklamada, yağlı güreşlerin bütün dünyada tanıtılması için büyük çaba sarf edildiğini, bu amaçla İsveç'ten sonra bu yıl içinde Japonya, Fransa, Rusya ve Çin'de de tanıtım amacıyla gösteriler düzenleneceğini ve bu ülkelere de güreşçilerin gideceğini ifade etti. Bu arada, 3 saat olarak planlanan Stockholm'deki gösteriler, soğuk havadan güreşçilerin etkilenmemesi için 2 saatte tamamlandı.