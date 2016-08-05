Önemli bir bölümü İstanbul’daki AVM’lerde olmak üzere 32 şubede, hergün binlerce kişiye hizmet veren Kırkpınar Lokantası iflas erteleme istedi. Mahkeme, başvuru yapılan iki şirketi hacizlerden korumak için tedbir kararı verdi. İflas erteleme başvurusu OHAL kapsamında getirilen geçici iflas erteleme yasağından önce yapıldı.

Kırkpınar Lokantası projesi 10 yıl kadar önce hayata geçti. Kimi akademisyen, kimi avukat, kimi piyanist, kimi doktor 16 kişinin ortak olduğu Kırkpınar, geçtiğimiz yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Hızla şubeleşen Kırkpınar’ın, İstanbul’daki bir çok seçkin AVM’de yeri bulunuyor. Orta ve üst sınıf grubuna yönelik ürünleri ile bilinen Kırkpınar için sancılı süreç ise geçtiğimiz yıl başladı.

OHAL yasağından önce başvurdu

Benzer sıkıntılar bu yılın başından itibaren de devam edince Kırkpınar’ın sahipleri için iflas erteleme başvurusu kaçınılmaz oldu. Kanun Hükmünde Kararname ile geçtiğimiz günlerde iflas ertelemelere yasak getirilmeden önce yapılan başvuruyu İstanbulAnadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi değerlendirdi.

AVM'lere girişler azaldı

İflas erteleme başvurusu, Kırkpınar Lokantacılık ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ve bağlı olduğu Gruppo Turizm İşletmeleri A.Ş için yapıldı. Başvuruda, her iki şirketin neden mali sıkıntıya girdikleri de anlatıldı. Av. Satılmış Şahin’in hazırladığı dava dosyasında yer alan bilgilere, geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da süren bombalama olayları Kırkpınar için de sıkıntılı bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Başvuruya göre, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olaylar AVM’lere gelen kişi sayısını yüzde 30-35 oranında azalttı.

Dolardaki artış etkiledi

Yine, dolar bazında ödenen AVM kiraları ve kurdaki artış da şirketin mali yapısını bozdu. Şirket yönetimi, yaşadığı darboğazı aşmak için yüksek faizle faktoring yoluna gidince, sıkıntılar daha da derinleşti. Öte yandan, gelirlerin düşmesine karşın personel giderleri ve diğer cari giderler ise değişmedi.

En kötü dönem bu yılın ilk 5 ayı

Borç batağında olan şirketin kârlılık durumuna bakıldığında, 2012-2014 döneminde olumlu yönde seyreden kârlılık 2015 yılında keskin bir düşüş yaşadı. 2015 yılı genelinde, önceki yıllara kıyasla daha düşük bir kâr elde eden şirket bu yılın ilk 5 ayında ise yüksek seviyede zarar etti.

Hacizlere karşı korumaya alındı

Mahkeme, 19 Temmuz günü yapılan başvuruyu 21 Temmuz’da karara bağladı. Mahkeme, şirkete yönelik hacizlerin önüne geçti. Şirket hakkında tedbir kararı veren mahkeme bilirkişi heyetinden rapor talep etti.

Şirket 16 ortaklı

M. Kemal Duygu’nun çoğunluk hissedarı olduğu şirkette akademisyen Defne Ertan Tüysüzoğlu, Av. Deniz Iğdırlı Şahbaz, piyanist Leyla Artay, Başarı Erbaş, Şadi İstipoğulları gibi 16 isim ortak. 16 kişinin ortak olduğu Gruppo Turizm'in, Kırkpınar’ın yanı sıra The Bow Bells, Karada Balık, Il Brigente, Saolibre, Brusketta isminde farklı mekânları da vardı.