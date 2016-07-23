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Kırkpınar Güreşleri'ni izlemeye gidenler sokakta yattı

Güreşleri izlemek için gelenler otellerde yer bulamadıkları için her yıl çadırda kaldıklarını söyledi

23 Temmuz 2016 13:53

Edirne'de bu yıl 655'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar doldu. Güreşleri izlemek için gelenler, Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ve bahçelerde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde pehlivanları izlemek için Türkiye’nin farklı şehirlerinden binlerce güreş sever Edirne’ye gitti. Kırkpınar güreşlerini izlemek için gelenler ve yer bulamayanlar geceyi sokaklarda, Selimiye Camii içerisinde, mezar taşları sergileme alanlarında yanlarında getirdikleri, battaniye, yorgan ve çadırları kurarak geçirdi. Güreş severler her yıl otellerde olmadığı için çadırda kaldıklarını söyledi.

 

"Güreş sevgisinden sokakta yatıyoruz"

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Antalya’dan güreşleri izlemek için gelen Mehmet Kara, otellerde yer olmadığı için Selimiye Camii arkasında çadırda uyuduklarını ifade ederek, "Her sene güreşleri izlemek için geliyoruz. Ama otellerde yer olmuyor. Bizde bunu bildiğimiz için yanımızda çadırla geliyoruz. Sokakta sadece güreş sevgisinden yatıyoruz. Yoksa başka bir şey bizi böyle şartlarda sokaklarda yatıramaz" dedi.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni izlemek için Balıkesir’den gelen Yasin Ateş da ata sporuna sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Güreş bizim ata sporumuz. Biz de her sene gelerek buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Edirne’de otellerde yer olmuyor. Mecburen yanımızda çadır getirip sokakta uyumak zorunda kalıyoruz. Ama şikayetçi değiliz. Tek sorunumuz sivri sinekler onun dışında sokakta uyumak bizim için zor değil."

 

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