Kırkpınar başpehlivanlığını Recep Kara kazandı

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara kazandı.

Rakipleri Fatih Koyuncu, Hasan Zeybek, Ali Gökçen, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz'ı yenen Ordulu Recep Kara ile Ali Rıza Kaya, Ünal Karaman, Abdullah Güngör, İsmail Koç, Ali Gürbüz'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, final karşılaşması için Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, başpehlivan Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil'i final müsabakası öncesi tebrik ederek, başarı diledi.

Kırkpınar'da 2004, 2007 ve 2008 yıllarının başpehlivanı Recep Kara ile 2009 ve 2010 yılları başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, cazgırın salavatı sonrası peşreve çıktı. Daha sonra Hüsnü Patron hakemliğinde iki pehlivan güreşe tutuştu.

Recep Kara'nın 2009 yılında altın kemerin ebedi sahibi olmak için çıktığı er meydanında, güreşseverlerin tabiriyle bir anlamda "kemerini yakan" Mehmet Yeşil Yeşil ile çıktığı rövanş anlamını taşıyan müsabakanın ilk dakikaları pehlivanların birbirlerini tartmasıyla geçti.

Mehmet Yeşil Yeşil'in iç kasnak denemeleriyle Recep Kara'ya göre daha aktif olduğu güreşte normal sürede bir üstünlük gerçekleşmedi. Kurallar gereği geçilen 5 dakikalık puanlama bölümünden de sonuç çıkmayınca, puan alan pehlivanın kazandığı "altın puan" bölümüyle müsabakaya devam edildi. Bu bölümde güreş biraz daha hareketlenmesine rağmen hem Recep Kara'ya hem de Mehmet Yeşil Yeşil'e kule hakemliğince pasif güreştikleri gerekçesiyle birer ihtar verildi.

Mehmet Yeşil Yeşil'in iç kazıktan çekmeler ve tek dalmalarına Recep Kara boyundurukla cevap verdi. Çift kol kasnak oyunuyla rakibini müsabakanın 61. dakikasında kendine çeken Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı oldu.

Ordulu pehlivan, 2004, 2007 ve 2008 yıllarının ardından dördüncü kez bu unvanı aldı.