-KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIĞINI ALİ GÜRBÜZ KAZANDI EDİRNE (A.A) - 10.07.2010 - Bu yıl 650'ncisi yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, Başpehlivan oldu. Edirne Sarayiçi mevkisinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği 58 dakika süren güreşte Gürbüz, rakibi Kara'yı yendi. Pehlivanlar güreşe kontrollü başladı. Mücadelenin ilk 10 dakikasında birbirinin açığını kollayan pehlivanlar, önemli bir atak ve oyun yapmadı. Kalan dakikalarda da rakibini yenecek oyuna girmeyen pehlivanlar, 30 dakikalık normal sürede yenişemedi. Daha sonra puanlama güreşi başladı. Puanlamada 5 dakikalık sürede de pasif güreşen iki pehlivana birer ihtar verildi. Er Meydanı'nı dolduran 20 bini aşkın izleyici zaman zaman ıslıklarla pehlivanların pasif güreşini protesto etti. Müsabakanın 18'inci dakikasında pasif güreşi sürdüren Recep Kara'ya ikinci ihtar verildi. Aynı gerekçeyle 22 dakikada Ali Gürbüz'e ikinci ihtar uygulandı. Bu dakikadan sonra güreş biraz hareketlendi. Puanlamanın 28'inci dakikasında Kara'nın oyununa karşılık vererek bastıran ve arkasına geçen Gürbüz şampiyon oldu. Gürbüz, omuzlarda tribünleri selamlarken Kara'nın oldukça üzgün olduğu görüldü. Maç sonrası yaptığı açıklamada Gürbüz, ''Çok mutluyum. Herkese nasip olmayacak bir şey Kırkpınar'da başpehlivanlık. Takım arkadaşlarıma, aileme, herkese teşekkür ediyorum. Zor maçtı. Babamın bıraktığı yerden devam ediyorum. Mehmet Yeşil Yeşil takım arkadaşım. Üçüncü kez başpehlivan olamadı. Ama onun yarım bıraktığı altın kemeri Antalya'ya götürüyorum'' dedi. 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci Recep Kara, üçüncülüğü ise Şaban Yılmaz ile Fatih Atlı elde etti.