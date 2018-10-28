Kırkpınar başpehlivanlarından Hasan Tuna'ya duygusal jübile

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) -



KUMLUCA Belediyesi Güreş Akademisi Antrenörü, Kırkpınar başpehlivanlarından Hasan Tuna\'nın yağlı güreşlere vedası dolayısıyla \'Ustaya Veda Hasan Tuna\' adı altında jübile güreşleri düzenlendi.

Kumluca Karatepe Stadı\'nda düzenlenen jübile güreşlerine 37\'si başpehlivan olmak üzere 204 güreşçi katıldı. Güreşleri Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda güreş sever izledi.

Baş güreşlerde eşleme yapıldı. Kumluca Belediyesi Güreş Akademisi Antrenörü, 2002 Kırkpınar Başpehlivanı Hasan Tuna, Başpehlivan Ali Gürbüz ile eşleşti. Güreş esnasında rakibinin elini havaya kaldıran Hasan Tuna, dualı çayırlara veda etti. Başpehlivan Hasan Tuna\'yı omuzlarına alan başpehlivanlar sahada dolaştırdı. Başpehlivan Hasan Tuna\'nın annesi Şükriye Tuna\'nın (78) sahaya gelmesiyle duygulu anlar yaşandı. 38 yıldan bu yana er meydanlarında olan Hasan Tuna, annesinin elini öptü. Veda töreninin ardından güreşler devam etti. Güreşlerin finalinde Fatih Atlı ve Serkan Serttürk güreşti. Final güreşini kazanan Fatih Atlı başpehlivan oldu. Başpehlivan üçüncüsü de Ali Altun oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, \"Bugün Başpehlivan Hasan Tuna\'ya veda için, bu dualı çayırlara, ata sporumuz güreşlere vefa için buradayız. Katkı sağlayan herkese ve uzaktan yakından güreşlerimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başpehlivan Hasan Tuna\'nın omuzlarda gezdirilmesi

- Anne Şükriye Tuna\'nın alana inmesi ve anne oğul ağlama görüntüleri

- Güreşlerden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)