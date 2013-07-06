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Spor

Kırkpınar başpehlivanı da dopingli çıktı!

Son zamanlarda Türk sporcularında sık sık rastlanmaya başlayan doping, er meydanına da bulaştı

06 Temmuz 2013 15:35

Kırkpınar’da başpehlivan Serhan Gökmen’de de doping çıktı. Er meydanına çıkama şansını yitiren başpehlivana cezayı Güreş Federasyonu verecek.
 
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yağlı Güreş Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Taşçı, bu yıl başpehlivanlık müsabakalarına 67 pehlivanın kayıt yaptırdığını 3'nün çeşitli sebeplerden dolayı güreşlere katılamayacağını söyledi.

Üç güreşçiden birinin kanında doping maddesine rastlanmasın edeniyle güreşlere katılamayacağını anlatan Taşçı, ''Bir arkadaşımız sakatlığı nedeniyle diğeri ise sporu bırakması nedeniyle güreşlere katılmayacağını söylediler. Bir de sürpriz olay oldu, başpehlivanlardan Serhat Gökmen kardeşimizin kanında doping maddesi bulunması nedeniyle güreşlere katılamayacak. Cezalı duruma düştü. Böylelikle başpehlivan sayısı 67'den 64'e düşmüş oldu" dedi.

Taşçı, dopingli çıkan başpehlivana verilecek cezanın Güreş Federasyonu tarafından belirleneceğini kaydetti.

Güreşçi Serhat Gökmen'den haziran ayında Kocaeli'de yapılan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde kan örneğinin alındığını ve sonuçlarının bir süre önce Federasyon tarafından bildirildiği öğrenildi.

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