-KIRKPINAR AĞASI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM EDİRNE (A.A) - 09.07.2011 - Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 650. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin finalini izlemek için Edirne'ye geleceği yönünde söz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Er Meydanı'na geleceği sözünü vermişti. Yarın Er Meydanı'na gelmiyor. Bir daha çağırmam'' dedi. Kırkpınar Ağası Selim, eski Kırkpınar ağaları Mehmet İriş, Murat Köse, Alper Yazoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 650 yıllık geleneğin, kurumsal kimlik kazanmış bir sorumluluğun, bugünkü mesulleri ve hizmetkarları olduklarını söyledi. Bu bilinç ve anlayışla değişik zamanlarda Kırkpınar ağalığını üstlenmiş arkadaşları ile ''Yağlı Güreş'in bugünkü temel meseleleri konusunda ortak hassasiyetlerini ve kanaatlerini kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Selim, şöyle devam etti: ''Atalar büyük yaşamışlar, şüphesiz bize de büyük yaşamak düşer. Bizler mirasyedi kültürüyle hareket edemeyiz. Bu bayrağı en yukarı nasıl çekeriz onun gayretleri içindeyiz. Bu zamana kadar hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayacağız. Bu geleneğin gönüllü finansörleri olmaya devam edeceğiz.'' Kırkpınar ağası selim, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz vermesine rağmen yarın yapılacak final güreşlerini izlemek için Edirne'ye gelip gelmeyeceği yönündeki sorusunu ise Selim şöyle yanıtladı: ''Sayın Kılıçdaroğlu, Edirne'ye geleceği yönünde söz vermişti. Genel Başkan, yarın Er Meydanı'na gelmiyor. Bir daha çağırmam. Bu kadar söylüyorum. Bir daha onu çağırmam. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de 2 sefer çağırdım. O da gelmedi. Bu sefer çağırmadık. Bir daha çağırmam. Bize söz verdi gelmedi. Burası Kırkpınar Er Meydanı. Ben olaya siyasi bakmıyorum. Buraya gelmelisiniz, gelmek lazım. Ata sporumuz diyoruz. Destekliyoruz. Bize söz verdi. Neden gelmiyor? Türkiye'nin çok önemli meselesi mi var? Biz mi bilmiyoruz? Savaşa mı girdik? Ben üzüldüm şahsen.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 650. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Edirne'ye geleceğini vurgulayan Selim, şunları kaydetti: ''Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın final güreşlerine katılacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Kendisini Er Meydanı'nına çok yakıştırıyor ve her yıl aramızda görmeyi umuyoruz. Sayın Başbakanımızın yağlı güreşlere de katkısı olacak. Ata sporumuza destek verecek. Ben isterdim ki, Sayın Kılıçdaroğlu'da gelsin. Ben ağa olursam bir daha çağırmam.''