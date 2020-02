Kırkpınar Ağası Çetin'den Mehmetçiklere destek çağrısı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin ağası, iş adamı Ahmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görevli askerlere destek çağrısında bulunarak, \"Biz üşümeyeceksek, Mehmetçik de üşümesin. Bu yüzden bir eldiven, bir aktı, bir çorap. Mehmetçiğin ihtiyacı mı var? Hayır değil. Biz manevi olarak güç vereceğiz. Allah\'a şükür devletimiz güçlü, hiçbir Mehmetçiğimizin eksiğini bırakmaz. Biz de bunu biliyoruz ama biz yine yanında olalım\" dedi.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, alışveriş merkezindeki iş yerinde düzenlediği basın toplantısı ile Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için destek çağrısında bulundu. Cuma günü Selimiye Camii önündeki meydandan, askerlik şubesine kadar yürüyüş düzenleyeceklerini söyleyen Çetin, herkesten kampanyaya eldiven, aktı, bere ve çorap vererek destek olmasını istedi. Basın toplantısına, ağalık ihalesini kazandıktan sonra ilk kez ağalık kıyafetiyle gelen iş adamı Ahmet Çetin, \"Bugün şehitlerimiz var, acı bir gündeyiz. Tüm Türkiye birer Mehmetçik. Bundan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti\'nin dünyaya bakan serhat şehri Edirne\'den biz diyoruz ki biz Türk ulusu, her ferdiyle Mehmetçiğiz. Bu yüzden cuma günü Selimiye Camii meydanında binlerce insanla, hatta iddia ediyorum, meydanları değil Edirne\'nin her sokağını dolduracağız. Her sokaktaki insan birer Mehmetçiktir. Cuma namazı kılacağız daha sonra askerlik şubesine doğru yürüyüşe geçeceğiz. Orada kabul ederlerse herkes orada Mehmetçik olduğunu dünyaya duyuracak\" diye konuştu.

HEDEFİ 20 TIR GİYİM MALZEMESİ

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, Afrin\'deki askerlere destek vermek amacıyla herkesin yürüyüşe yanlarında eldiven, aktı, bere gibi giyim eşyalarıyla gelmesini isteyerek, \"Biz üşümeyeceksek, Mehmetçik de üşümesin. Bu yüzden bir eldiven, bir aktı, bir çorap. Mehmetçiğin ihtiyacı mı var? Hayır değil. Biz manevi olarak güç vereceğiz. Allah\'a şükür devletimiz güçlü, hiçbir Mehmetçiğimizin eksiğini bırakmaz. Biz de bunu biliyoruz ama biz yine yanında olalım. İnancım şu ki sivil toplum kuruluşları, iş adamları da oraya boş gelmeyecektir. Biz Afrin\'e, Genelkurmay Başkanlığı\'na niye 20 TIR çıkarmayalım, niye binlerce katkıda bulunmayalım. Maddi katkı yok, bize getirecekleri bir eldiven, bir aktı, bir çoraptır. Ben Kırkpınar Ağası olarak gücüm dahilinde yaklaşık bin ürün hazırladım\" dedi.

YARDIM DEĞİL DESTEK

Gazetecilerin sorusu üzerine destek amacının bir yardım kampanyası başlatmak olmadığını belirten Çetin, \"Yardım kampanyası değil manevi olarak destek. Mehmetçiklerimiz sayesinde evlerimizde uyuyoruz. Bayrak ve toprak diyorsak, yardım kampanyası değil, onlar bizim evlatlarımız, biz gönlümüzden kopanları veriyoruz. Kimseye yardım etmiyoruz. Benim cebimdeki param, onun cebindeki paradır. Çünkü o olmasa ben evimde uyuyamam, çalışamam, bizler burada oturamayız. Amacımız birilerini galeyana getirmek değil, gönlünden desin \'Ben de Mehmetçiğim\'. Demeyenler nedir? Benim gözümde vatan hainidir. Ağa kıyafetini de konumuz Mehmetçik olduğu için giydim, bir de yürüyüşte giyeceğim. Güçlü bir Kırkpınar olsun, kurumsallaşsın istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin ağalık bedelini yatırmadığı konusunda tartışmalar olduğunu sorması üzerine konuşan Çetin, \"Halt etmişler, bugünkü konumuz Mehmetçiklerimiz, bugün size özelimi anlatmaya gelmedim. Ahmet Çetin diye bir şey yok, Kırkpınar Ağası olarak ülkemizdeki insanlara diyorum ki cebimdeki paradan değil, bir bere alacak kadar güçlü olduğunu görsünler, ülkenin bir bütün olduğunu görsünler. Kocaman bir ulusuz, Afrin\'e götürsünler seve seve giderim\" cevabını verdi.



