Kırklarelispor'a ilginç tur primi

Ziraat Türkiye Kupası’nda önce Ankaragücü ardından Gaziantep Futbol Kulübü son olarak şampiyonluk yarışı içindeki Başakşehir'i eleyerek kupanın dışına iten ve adını son 8 takım arasına yazdıran Kırklarelispor’a tur primi olarak akaryakıt istasyonu verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, maçtan sonra soyunma odasında yaptığı açıklamada, “Burada şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Profesyonel ligde top oynayan takımlara doğrudan destek yapamıyoruz ama altyapıya gerçekleştiriliyor. Biz bu konuda radara girdik. Sayıştay'da bu konuyla ilgili bir yargılama süreciyle karşı karşıyayız.



Ama tabii ki mevzuatımıza uygun katkı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Soyunma odasına gittiğimizde o coşku ve o heyecan karşısında kayıtsız kalabilmemiz mümkün değildi. Biz de imkanlarımız ölçüsünde cuma günü takım arkadaşlarımızı hepsini kucaklayacağız. Kırklarelispor’a sürekli gelir imkânları katma adına ben seçildiğim günden bu yana katkı vermeye çalışıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımıza bugün söz verdik.



Şehrimizin içerisinde bir arazimizi bağışlayacağız. Üzerinde imar planında tadilat yaparak akaryakıt istasyonu ruhsatını vereceğiz. Sonra da firmalarla temasa geçip anahtar teslimi bir akaryakıt istasyonunu Kırklarelispor’umuza armağan edeceğiz. Bunun üstün gayreti içerisinde olacağız bunu da çok önemsiyorum” diye konuştu.