-Kırklareli'ndeki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi KIRKLARELİ (A.A) - 21.01.2012 - Kırklareli'de, Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen B 2130 KH Bulgaristan plakalı otobüsün, Kırklareli'nin Dereköy mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre iki olan ölü sayısının 4, 8 olarak açıklanan yaralı sayısının ise 26 olduğu bildirildi. Yaralılardan 25'i Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya ilk müdahaleyi köylülerin yaptığını, akabinde, bölgeye sevk edilen Kırklareli Arama Kurtarma, 112 Acil Servis, UMKE ve belediye ekiplerinin yaralıları uçuruma yuvarlanan otobüsten çıkardığını söyledi. Yaman, yaralıların büyük bir titizlikle Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini vurgulayan Vali Yaman, kazada ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Olay yerine gelen otobüs firmasının bir yöneticisi de aracın İstanbul'dan aldığı yolcuları Bulgaristan'a götürürken şarampole yuvarlandığını bildirdi. Adını açıklamak istemeyen firma yöneticisi, otobüste 10'u yabancı 28 yolcu, 2 şoför ve bir muavin olmak üzere toplam 31 kişinin bulunduğunu ifade etti. Güngör Selçuk'un kullandığı B 2130 KH Bulgaristan plakalı otobüsün, Kırklareli'nin Dereköy mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin Bulgaristan uyruklu Ali Yakup Bilal (64), Vedat Can (57), Ayten Birgül (53) ile Anıl Gül (10) olduğu bildirildi.