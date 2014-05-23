Kırklareli'ndeki 'Gezi' davasında 160 sanık beraat etti

Kırklareli'nde, Gezi Parkı odaklı eylemlere katıldığı iddiasıyla yargılanan 160 sanık beraat etti.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 3 ve 8 Haziran 2013'teki eylemlere katılarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık ve avukatları hazır bulundu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, sanıklar verdikleri ifadede, demokratik haklarını kullanarak yaşanan olaylara tepki gösterdiklerini ve suç işlemediklerini ifade etti. Avukatlar da savunmalarında sanıkların beraatını istedi.

Hâkim, yapılan gösteri ve yürüyüşlerin suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle 160 sanığın beraatına karar verdi. Ayrıca, duruşmalara katılmayan 4 sanığın polis zoruyla getirilmesine, 62 sanık hakkındaki dosyaların da ayrılmasına karar verildi.

Sanık avukatlarından Özgün Duman, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 160 sanığın beraat ettiğini söyledi.

Duman, beraatla sonuçlanmayan dosyaların da en kısa sürede kapanacağına inandığını ifade etti.