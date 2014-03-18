Kırklareli'nde çocuk tecavüzüne karşı sessiz eylem

Kırklareli’nde, geçen cuma günü okula gitmek üzere evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Halil İ. A. için Ankara’dan getirilen özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, ekmek fırınında çalışan Y.T’yi gözaltına aldı. Fırıncının korkunç cinayeti itiraf etmesi şehirde tepki çekti. Yaklaşık 2 bin kişi protesto yürüyüşü sonrası Halil’in evinin önünde sessiz eylem yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Ümit Ülker'in haberine göre, 3 gün önce ortadan kaybolan 4’üncü sınıf öğrencisi Halil İ. A için Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’na ait “Boncuk”, “Bazlak” , “Coe” isimli köpeklerle Karacaibrahim ve Pınar mahallelerinde uzman ekiplerle arazi ve inşaatlarda yaklaşık 8 saat arama yapıldı.

'Biz bile ayırmakta güçlük çektik'

Yapılan arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Baba Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Polis teşkilatımız köpeklerle aradı. Polisimizin yanımızda olmasından çok memnun olduk. Onlar da bizim gibi gece gündüz uyumuyorlar, arama çalışmalarını yapıyorlar. Şehir merkezinde birkaç nokta yapılan ihbarları değerlendirdik ama gerçekten bizim dahi ayırmakta güçlük çektiğimiz bir çocuk ihbarı yapıldı. Ama bizim oğlumuz olmadığı anlaşıldı.

'Bu tür şebekeler yok'

Benim düşüncem kaçırılma olacağı ihtimali zayıf. Çünkü Kırklareli’nde bu tür şebekeler yok. Büyük şehirlerde oluyor. Eğer büyük şehirde böyle kaçırmak için gelinseydi birden fazla çocuk kayıp olabilirdi, ben böyle bir ihtimali zayıf görüyorum. Sanki bali çeken kişilerin olayı gibi düşünüyorum. Bulgaristan da suç işleyenler kaçırmış olabilir mi? Polis bu tür şeyleri bizimle konuşmak istemiyor” dedi.

Çalışmalarını sürdüren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir marketin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak ekmek fırınında çalışan 45 yaşındaki Y.T.’yi gözaltına aldı.

İtiraf etti

Y.T. emniyetteki sorgusunda Halil İ. A’yı kendisinin kaçırdığını ve Kırklareli Belediye Mezarlığı yakınlarındaki İnciraltı Mevkii’nde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf üzerine İnciraltı Mevkii’ne giden polis ekipleri çalılıklar içerisinde Halil İ A’nın cesedini buldu. Çocuğun cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi Morgu’na oradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Linç girişimine karşı etten duvar

Gözaltına alınan zanlının sağlık kontrolü için Kırklareli Devlet Hastanesi’ne getirilmesi sırasında linç girişimine karşın polis etten duvar örerek gazetecilerinde görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Evin önünde sessiz bekleyiş

Cinayetin şehirde duyulması üzerine toplanan 2 bin kişilik kalabalık protesto yürüyüşü yaptı. Vilayet meydanında toplanan yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık, Halil’in evine kadar sessiz bir şekilde yürüdü. Yol boyunca hiçbir slogan atmayan kalabalık evin önünde sessiz bekleyişlerini sürdürdü.

Ailesi yıkıldı

Burada emekli bir imam tarafından dualar okundu. Baba Yılmaz A. sabah gittiği İstanbul’dan gece geç saatlerde döndü. Üzüntülü haberi yolda alan acılı baba araçtan birkaç kişinin yardımıyla inerek evine girebildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Y. T. emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.