Kırklareli'nde suç örgütüne operasyon: 9'u memur, 32 gözaltı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı\'nın 4 ilde düzenlediği operasyonlarda, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' iddiasıyla 9\'u devlet memuru, 32 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile \'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlamasıyla şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9\'u devlet memuru, 32 kişi \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet\', \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal\' ve ticareti\', \'rüşvet ve görevi kötüye kullanma\' gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 cep telefonu, 1\'i Bulgaristan\'a ait olmak üzere 36 GSM hattı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 tabanca fişeği, 5\'i Bulgaristan ve 7\'si Slovakya\'ya ait olmak üzere 660 büyükbaş hayvan küpesi, 193 küçükbaş hayvan küpesi ile çok sayıda hayvan pasaportu, 1 el telsizi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik soruşturmanın başlangıcından itibaren yapılan aramalarda ise 27 kilo 415 gram kubar esrar, 82 büyükbaş, 71 küçükbaş olmak üzere toplam 153 hayvan, olaylarda kullanılan 3 araç, sınır bölgesinde haberleşmede kullanılan 4 el telsizi, 54 büyükbaş hayvan küpesi ile bu küpe numaralarına göre düzenlenmiş 30 büyükbaş hayvan pasaportu, 1 hayvan küpesi takma aleti ile 6\'sı yabancı ülkelere ait olmak üzere 15 GSM hattı ve 10 cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.