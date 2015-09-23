Kırklareli'nde mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Kırklareli'nde, sınırdan geçemedikleri için İstanbul'a geri dönmek zorunda kalan Afganistanlıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

​Mustafa Yasettin Küçükbattal yönetimindeki minibüs, Dereköy Sınır Kapısı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Küçükbattal'ın da aralarında yer aldığı 26 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mültecilerin üç gündür Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda beklediği, sınırı geçemedikleri için İstanbul'a geri dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.