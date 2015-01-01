Kırklareli'nde mahsur kalan 224 kişi zırhlı araçlarla kurtarıldı

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden araçlarıyla yolda kalan 224 kişi, Pınarhisar 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araçlarla kurtarıldı.

Kırklareli'nin Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Kofçaz ilçelerinde, kar yağışı vetipi hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayollarında bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede mahsur kalan ve aralarında lise öğrencileriyle bebekli ailenin de aralarında bulunduğu 224 kişi, Pınarhisar 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'na ait tanklarla Vize Belediyesi Düğün Salonu'na taşındı.

Vize Belediyesi'nce de vatandaşlara çorba ikram edildi. Demirköy, Pınarhisar ve Vize karayolları trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 12 saattir ulaşıma kapanan Demirköy, Pınarhisar ve Vize karayolları trafiğe açıldı.

Karayolları 15'inci Şube Şefliği görevlileri bölgede çalışmalarını sürdürürken, araçların zincirsiz trafiğe çıkmasına müsaade edilmiyor.

Öte yandan, kent genelinde 73 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.