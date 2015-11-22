Kırklareli’nde bir evde el bombası, uçaksavar mermisi, tabanca ve tarihi eser bulundu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince baskın yapılan T.G.'ye ait ev ve işyerinde el bombası, tabanca, uçaksavar mermisi ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen kılıç el geçirildi. Ev sahibi T.G. gözaltına alındı.

Radikal’de yer alan habere göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküp Beldesi'nde oturan T.G.'nin evinde çok ayıda mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla ev ve işyerine baskın yapan jandarma ekipleri el bombası, uçaksavar mermisi, 4 tüfek mermisi, ruhsatlı tabanca ile tarihi eser olabileceği değerlendirilen kılıç ele geçirdi.

Ev sahibi T.G. gözaltına alınarak Kırklareli Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.