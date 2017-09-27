T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırklareli'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Kofçaz İlçesi'nde jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan servislere yönelik yaptığı denetim sırasında servis soförlerinden S

27 Eylül 2017 16:48

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Kofçaz İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan servislere yönelik yaptığı denetim sırasında servis soförlerinden S.T.\'nin alkollü olduğu belirlendi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz İlçesi\'ne bağlı köylerden taşımalı eğitim alan öğrencilerin bulunduğu servislere yönelik denetim yaptı. Havadan drone ile görüntü alınarak yapılan denetimler sırasında araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücüler üzerinden alkol uygulaması yapıldı. Uygulamada öğrenci servis şoförlerinden S.T.\'nin alkollü olduğu belirlenip, ehliyetine el konuldu.
Öğrenciler şirketten çağrılan başka bir sürücüyle okullarına götürüldü. Minibüs şirketi, alkollü sürücü S.T.\'yi işten çıkardı. Gözaltına alınan S.T. ile ilgili soruşturma da sürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYKIRKLARELİ DHA KIRKLARELİ KofçazKırklareliJandarma KomutanlığıKofçazHavadanUygulamadaMinibüsGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24