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Kırklareli'de askeri araç devrildi; 1 şehit

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

13 Mayıs 2016 18:24

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 astsubay şehit oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Lüleburgaz 65. Mekanize Tugay Komutanlığındaki birlikler Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesine tatbikat yapmak amacıyla seyir halindeyken, zırhlı askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçtaki astsubay Ekrem Çelik (22) araçtan çıkarılarak askeri ambulansla getirildiği Kırklareli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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