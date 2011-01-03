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KIRKLARELİ'DE 3 OTOMOBİL KUNDAKLANDI KIRKLARELİ (A.A)

03 Ocak 2011 19:40

-KIRKLARELİ'DE 3 OTOMOBİL KUNDAKLANDI KIRKLARELİ (A.A) - 03.01.2011 - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine üzerlerine benzin dökülerek ateşe verilen 2 otomobil tamamen, 1 otomobil kısmen yandı. Sevgi Mahallesi Selami Şaşmaz Caddesi'ndeki Ender Yuvam Sitesi yarı kapalı otoparkında henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi ve kişiler, T.K, K.A ve U.K'ye ait park halindeki otomobillerin üzerine, benzin dökerek yaktı. Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, ihbar üzerine müdahale edip söndürdüğü yangında 2 otomobil tamamen, 1 otomobil kısmen yandı. Otomobillerin sahipleri polisteki ifadelerinde, kimseyle husumetlerinin olmadığını, otomobillerini yakan kişilerden şikayetçi ve davacı olduklarını bildirdiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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