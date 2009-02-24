Kırklareli Valisi, Erdoğan'a övgü yağdırdı!

Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş, katıldığı Karadenizliler Gece'sin Başbakan Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Coş, "Karadenizliler Erdoğan gibi bir evlat yetiştirdiği için mutluluk duyuyor" dedi.'



Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş, geçen ay evlendiği eşi Aylin Coş ile birlikte Babaeski’de katıldığı ’Karadenizliler Gecesi’nde horon tepti, Başbakan Erdoğan gibi birini yetiştirdikleri için Karadenizliler’i kutladı. Vali Coş, yaptığı konuşmada, şöyle dedi:



"Karadeniz evlatları denilince, cesaretli, çalışkan, yüreği memleket için atan, ülkesi için her şeyi göze alan yiğitler ve değerli eşleri hanımefendiler akla geliyor. Bu özelliği simgeleştiren, bu seçkin vasıfları bünyesinde toplayan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ı anmamak mümkün değil. Sadece ülkemizde değil, bölgemizde de saygınlıkla karşılandığını biliyoruz. Değerli Karadenizliler’in de böyle bir evlat yetiştirdiği için mutluluk duyduğunu biliyorum.

Ülkemizin bütünlüğü birliği için Karadenizli vatandaşlarımızın olması büyük bir sevinç. Ülkenin çeşitli taraflarında görev aldım ve yurdumun her köşesini bilmekten ve Karadenizliler’i tanımaktan özellikle çok memnun oldum."



Gecede yapılan hediye çekilişinde Vali Hüseyin Avni Coş’a ’Kemençe’ çıktı. Coş, çekilişte kendisine çıkan kemençeyi, Kırklareli Karadenizliler Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Bektaş’a bağışladı.



Erdoğan’ı aklayan mülkiye başmüfettişi



Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili iddiaları araştıran ve Erdoğan hakkındaki birçok iddianın "asılsız" olduğuna karar veren mülkiye başmüfettişlerinden birisiydi. AKP hükümeti döneminde Bingöl Valisi oldu. Ardından Aksaray Valiliği’ne atandı ve son kararnamede Kırklareli Valisi oldu. Coş, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar’ın yazdığı kitapların halk kütüphanelerine alınması için Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’a başvurmuştu.



Havalı tabanca ve bıçak aldı



Lüleburgaz Avcılık Atıcılık İhtisas ve Spor Kulübü’nün yeni lokalinin açılış törenine katılan Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş, avcılığın insana doğayı sevdiren en eski sporlardan biri olduğunu söyledi. Açılışın ardından lokali gezen ve avcılarla bir süre sohbet eden Vali Coş, daha sonra lokalin yanınında av malzemeleri satan dükkána gidip; havalı tüfek, havalı tabanca ve avcı bıçağı satın aldı.