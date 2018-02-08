T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırklareli Valisi Çiftçi, suskunluğunu koruyor

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö

08 Şubat 2018 17:14

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddia edilen Kırklareli Valisi Orhan Çitfçi, olayla ilgili suskunluğunu koruyor.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçırdığı, götürdüğü ormanlık alanda dövdüğü iddialarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı\'nın hakkında müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattığı Vali Çiftçi, bugün gazetecilerin görüşme taleplerini geri çevirdi.
Makamında ilin sorunlarıyla ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Çiftçi, gazetecilere valilik görevlileri ile gönderdiği haberde konuyla ilgili konuşmayacağını bildirdi.
Orhan Çitfçi, Kırklareli Valiliği\'ne 21 Haziran 2017 tarihinde atanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYKIRKLARELİ DHA BURSA MudanyaMeltemKırklareli Valisi OrhanMudanya KaymakamıBakanlığıMakamındaOrhanKırklareli ValiliğiHaziranFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24