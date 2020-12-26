Kırklareli Valisi Bilgin, 'şehre girişlerde Covid-19 testi zorunluğu getirildi' iddialarını yalanladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kente girecek herkese Koronavirüs testi yapılması zorunluluğu getirildiği haberlerinin ardından böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Vali Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Covid-19 testi yapılmadan kente giriş yok" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen bazı kişiler arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamanın yanlış yorumlandığını vurgulayan Bilgin, şunlar kaydedildi:

"Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle 'İlimize girişlerde Covid-19 testi zorunluğu getirildi.' gibi bir karar söz konusu değil. Bu kararı alma yetkisi zaten Valiliğin değil. Bazı basın kuruluşlarında bu haber dönüyor."

Kırklareli'nin İstanbul'a yakın olması nedeniyle gidiş gelişlerin yoğun olduğunu aktaran Bilgin, uyarılara rağmen ev ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşların yakınlarından ihtiyaç duyulması halinde Covid-19 testi yapılması yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

Basında çıkan haberlerin ardından ikinci bir açıklama yaptıklarını ancak bu açıklamanın bazı basın kuruluşlarınca yayımlanmadığını anlatan Bilgin, "Valilik olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen açıklamamızın basında maalesef yer almadığını, basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Ülkemizde en önemli şey, bu ülke insanının yarını için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye hepimizin ortak olması gerekiyor" dedi.