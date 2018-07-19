Kırklareli Istranca'ya sahip çıkıyor: Köylerinde taş ocağı yapılmasını istemeyen halk eylemde

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli Köyü'nde açılması planlanan Limak Holding'e bağlı kalker ocağı çevre köylerde yaşayanlar ve çevre dernekleri tarafından protesto edildi.

Sendika.org'un haberine göre, kadınların öncülüğünde gerçekleşen eylemde yol trafiğe kapatıldı ve toplantı yapmak için gelen heyet köye sokulmadı. Köye gelen şirket heyeti, halkın protestosu sonucu köyden ayrılmak zorunda kaldı. Eyleme Dayko Vakfı ve Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi de destek verdi.

Taş ocağı nereye açılacak?

Limak Holding'in taş ocağı açmayı planladığı köy, Istranca dağlarında bulunuyor. Istranca sıra dağları, Trakya’nın en yeşil bölgesi. Bölge halkının temel geçim kaynakları olan tarım, hayvancılık, ormancılık ve arıcılık için biyoçeşitlilik ve su büyük önemde. Ancak yıllardır su kaynaklarının ve verimli arazilerin olduğu alanlara ve yerleşim yeri yakınlarına mermer, kalker, kil, kireç taşı ocakları için ruhsat verilmekte.

Pekmezi ile meşhur Poyralı Köyü, taş ocaklarının ortasında kalmış durumda. İslambeyli Köyü ise Istranca sıradağları ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Mahya Dağı’nın eteklerinde bulunuyor. Istranca sıradağlarının kuzeyinde, dünyanın en büyük su basar ormanlarından olan Demirköy Longoz Ormanı’na binlerce RES, Longoz ormanlarının Karadeniz’e açılan kıyısı olan İğneada, Kıyıköy ve Limanköy’e ise nükleer santral, termik santral projeleri mevcut. Rusya’dan doğalgaz getirecek Türk Akımı projesinin ise karayla temas ettiği ilk yer, Kıyıköy sahilleri oldu. Balıkçılığın %20’si bu bölgede yapılıyor.

Trakya’nın ortasında bulunan en verimli tarım arazilerinin olduğu Ergene Havzası ise sanayileşme sonucunda su kirliliği ile boğuşuyor. İçme ve sulama sularından kanser akıyor. Trakya’da ilk cittaslow (yavaş şehir) unvanı alan Kırklareli’nin Vize ilçesinin de etrafı taş ocaklarıyla çevrilmiş durumda ve içinden her gün onlarca kamyon geçiyor. Sanayileşme ile Ergene Havzası, taş ocaklarıyla Istranca dağları, santrallerle Longoz ormanları katlediliyor.