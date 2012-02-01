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Kırklareli E Tipi Cezaevinde yangın KIRKLARELİ (A.A)

01 Şubat 2012 21:13

-Kırklareli E Tipi Cezaevinde yangın KIRKLARELİ (A.A) - 01.02.2012 - Kırklareli E Tipi Cazevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tek kişilik hücrede kalan H.D, henüz bilinmeyen bir nedenle koğuştaki eşyalarını ve yatağını yaktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ceza infaz memurları yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen hükümlü H.D ile karşı koğuşta bulunan 10 kişi cezaevi ring araçlarıyla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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