Kırklareli'deki Gezi Direnişi davasında tüm sanıklar beraat etti

Kırklareli'de yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından tekrar görülmeye başlanan Gezi Direnişi davasında, 230 sanığın tamamına beraat kararı çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın bozulması sonrası yeniden görülmeye başlanan davanın 6. duruşması, Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçu ile yargılanan önceki celselerde ifadeleri alınmayan bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Polis memuru 3 tanığın ifadelerinin dinlendiği duruşmada, avukatlarca tüm sanıklar için beraat talebinde bulunuldu. Dosyadaki eksik ifadelerin tamamlandığı duruşmada, tüm sanıklar yönünden beraat kararı verildi.

Avukat Metin İriz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında, 4 ayrı dosyada yargılanan 230 sanığın beraat ettiğini belirterek, görülen duruşmalarda adaletin ve demokrasinin tecelli ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Kırklareli'de 1-17 Haziran 2013 tarihlerindeki eylemlere katılarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" iddiasıyla 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 230 sanık hakkında yerel mahkemece beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince, yerel mahkemenin 2014 yılında 230 sanık hakkında verdiği kararın usule aykırı bulunması nedeniyle bozulmasına hükmetmişti.

Sanıklar, Yargıtay’ın bozma kararının ardından haklarında yeniden iddianame düzenlenerek, 18 Nisan 2018 tarihinde yargılanmaya başlamıştı.

İstanbul'daki dava yarın görülecek

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması yarın görülecek. Son duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına karşın halen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Yüksek Mimar Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığın da 15 ila 20 yıl hapsini istemişti.