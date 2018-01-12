Kırklar Dağı'nda yıkım yeniden başladı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun ilk etabının mahkemece durdurulan yıkımı, yeniden başladı. Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi, Sur Belediyesi\'nin savunma ve belgeleri göndermesi üzerine, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Çalışmaların yeniden başladığı Kırklar Dağı\'nda yıkım kararı verilen 4 bloğun 3\'ünün şu ana kadar yıkıldığı, son binanın da bugün tamamen yıkılacağı öğrenildi.

Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri\'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan daha sonra mahkeme kararıyla inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına, 29 Aralık 2017 tarihinde başlandı. Konutları yapan firmanın avukatı Mehmet Sıddık Kaya, Sur Belediyesi\'nin yıkım kararını tebliğ ettiği 27 Aralık\'ta yıkımın durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Kaya, Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne gönderdiği dilekçede, Kırklar Dağı\'nda bulunan 4 parsel üzerindeki 80 daireden oluşan 4 bloğun mühürlenmesini ve 10 iş günü içinde yıkılmasını, aksi takdirde yıkılacağı yönündeki Sur Belediye Başkanlığı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulmasını talep etti.

MAHKEME YIKIMI DURDURDU

Dosyayı inceleyen mahkeme, dava konusu işlemin, yapıların yıkımına ilişkin bir işlem olduğu dikkate alındığında; uygulamakla etkisi tükenecek işlem niteliğinde bulunduğunu belirterek, icrası halinde telafisi güç zararlara yol açabileceğinden, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Sur Belediyesi\'ne savunma ve evrakları göndermesi için de 15 gün süre verilmesine hükmetti.

KARAR KALDIRILDI, YIKIM YENİDEN BAŞLADI

Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'nin kararı üzerine, Sur Belediyesi 15 günlük süreyi beklemeden yıkıma lişikin belge ve savunmasını mahkemeye gönderdi. Sur Belediyesi\'nin savunma dilekçesinde; Kırklar Dağı\'nın imara açılmasına ilişkin belediye meclisinin aldığı 5 bin ve binlik imar planlarının idare mahkemesince iptal edildiği, iptal kararının yapılan itiraz üzerine Danıştay\'a gönderildiği, ancak idarelerin, idare mahkemesi kararı kesinleşmeden de kararı uygulayabileceklerini gerekçe gösterildi. Gönderilen yeni belgeler ve savunma dilekçesi ile birlikte dosyayı yeniden inceleyen idare mahkemesi, yıkımın durdurulmasına ilişkin verilen durdurma kararını kaldırdı.

Kararın kaldırılması üzerine Kırklar Dağı\'nda bulunan 4 parsel üzerindeki 4 bloktan, yıkımı yapılmayan 1 blokun da yıkımına bugün yeniden başlandı.Sabah saatlerinde Kırklar Dağı\'na giden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra, iş makineleri ile bir blokta yıkım işlemlerini başlattı. Yıkım işleminin yapıldığı blokların çevresine güvenlik şeridi çekilirken, polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu arada daha önce yıkımı yapılan bloklardan kalan moloz yığınının da temizlenmesine başlandı. Son binanın da bugün tamamen yıkılacağı öğrenildi.

SUR BELEDİYESİ\'NCE 10 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği tarafından 27 Aralık günü konutları yapan şirkete gönderilen yazıda; ilk etabı oluşturan 80 konutluk 4 bloğun yıkılması için firmaya 10 günlük süre tanındığı bildirilmişti. İnşaat şirketine gönderilen yazıda, 4 ayrı parsel üzerinde, 31 Aralık 2010 tarihinde alınan inşaat ruhsatlarının geçerlilik sürelerinin dolması nedeniyle konutların 15 Kasım 2017\'de İmar Kanunu gereği mühürlendiği kaydedilmişti. Yıkım kararının, Sur İlçe Belediye Meclisi\'nin 11 Ağustos 2017 tarihli ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 15 Eylül 2017 tarihli imar planının iptali kararına dayandırıldığı belirtilen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın imar planının iptal edilmesi ve yeniden onaylanma ihtimalinin bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği de vurgulanmıştı. Yazıda, 4 ayrı parsel üzerindeki 80 konutluk yapının kaçak ve ruhsatsız sayılması nedeniyle 10 gün içinde yıkılması istenmiş, aksi takdirde gerekli işlemin belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla inşaat şirketinden tahsil edileceği belirtilmişti. Yazının gönderilmesinden 2 gün sonra ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konutların 4 bloktan oluşan 80 dairesinin yıkımına başlamış, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla da bölgeye gidip, incelemelerde bulunmuştu.



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