Kırklar Dağı konutlarının yıkımı mahkemece durduruldu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun ilk etabının yıkımı, mahkeme tarafından durduruldu. Kırklar Dağı Turizm Şirketi avukatı Mehmet Sıddık Kaya\'nın başvurusu üzerine Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'nce, belediyenin yıkım kararının telafisi güç zararlara yol açabileceğini belirtilerek, yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri\'ne hakim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan daha sonra mahkeme kararıyla inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına 29 Aralık 2017 tarihinde başlandı. Konutları yapan Kırklar Dağı Turizm Şirketi\'nin avukatı Kaya, Sur Belediyesi\'nin, yıkım kararını tebliğ ettiği 27 Aralık\'ta yıkımın durdurulması için İdare Mahkemesi\'ne başvuru yaptı. Kaya, Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'ne gönderdiği dilekçede, Kırklar Dağı\'nda bulunan 4 parsel üzerindeki 80 daireden oluşan 4 blokun mühürlenmesini ve 10 iş günü içinde yıkılmasını, aksi takdirde yıkılacağı yönündeki Sur Belediye Başkanlığı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulmasını talep etti.

YIKIM DURDURULDU

Dosya, Diyarbakır 1\'inci İdare Mahkemesi\'nce incelendi. Mahkeme tarafından dava konusunun, yapıların yıkımına yönelik işlem olduğu dikkate alındığında, uygulamayla etkisi tükenecek işlem niteliğinde bulunduğunun ve icrası halinde telafisi güç zararlara yol açabileceğinin açık olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, Sur Belediyesi\'ne savunma ve evrak göndermesi için 15 gün süre verilmesine de hükmetti. Kararın gerekçesinde, ayrıca bu aşamada yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli koşulların oluştuğu kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

\"Davalı İdareden, dava konusu işlemin ve dayanağı tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin gönderilmesinin, ayrıca, dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar da göz önünde bulundurularak, dava konusu işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklığa kavuşturulmasının istenilmesine, yapı tatil tutanağı, yıkıma ilişkin encümen kararı ve ayrıca davacının yapı ruhsatı yenileme başvurusu hakkında bir karar verilmiş ise bu kararın bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine karar verilmiştir. Davanın durumu ve olayın niteliğine göre davalı idarenin birinci savunması ile ara kararına cevabın gelmesinden ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresinin geçmesinden sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğinin davalı idareye bildirilmesine, savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için davalı idareye bu kararın bildirimini izleyen günden başlamak üzere 15 gün süre verilmesine oy birliğiyle karar verildi.\"

SUR BELEDİYESİ\'NCE 10 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Öte yandan 27 Aralık\'ta, Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği tarafından yazı gönderilerek, ilk etabı oluşturan 80 konutluk 4 blokun yıkılması için Kırklar Dağı İnşaat Şirketi\'ne 10 günlük süre tanındığı bildirilmişti. İnşaat şirketine gönderilen yazıda, 4 ayrı parsel üzerinde, 31 Aralık 2010 tarihinde alınan inşaat ruhsatlarının geçerlilik sürelerinin dolması sebebiyle konutların 15 Kasım 2017\'de İmar Kanunu gereği mühürlendiği kaydedilmişti. Yıkım kararının, Sur İlçe Belediye Meclisi\'nin 11 Ağustos 2017 tarihli ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 15 Eylül 2017 tarihli imar planının iptali kararına dayandırıldığı belirtilen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın imar planının iptal edilmesi ve yeniden onaylanma ihtimalinin bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği de vurgulanmıştı. Yazıda, 4 ayrı parsel üzerindeki 80 konutluk yapının kaçak ve ruhsatsız sayılması nedeniyle 10 gün içinde yıkılması istenmiş, aksi takdirde gerekli işlemin belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla inşaat şirketinden tahsil edileceği belirtilmişti. Yazının gönderilmesinden 2 gün sonra ise belediyesi ekipleri, konutların 4 bloktan oluşan 80 dairesinin yıkımına başlamış, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla da bölgeye gidip, incelemelerde bulunmuştu.

SOSYAL TESİSLER DE YER ALACAKTI

Daha önce kapatılan Bağıvar Belediyesi sınırlarında bulunan Kırklar Dağı, 2001 yılında imara açılmış ve imarda eğitim tesisi olarak gösterilmişti. İmar planı, 2008 yılında revize edilmiş ve 2009 yılında da yapı için ruhsat verilmişti. Merkez Sur Belediyesi\'nce verilen onayla Kırklar Dağı\'na ilk etapta \'1+1\' ve \'2+1\' olarak 10 katlı, 4 blokta, 80 konut yapılması; ikinci etapta ise 15 katlı bloklarda toplam 600 konut ile birlikte 27 katlı otel, yüzme havuzu, tenis kortu, sentetik buz pisti, 2 büyük süs havuzu, amfitiyatro, öğrenci yurdu, alışveriş merkezi, cami, gezi alanları ve park orman yapılması planlanmıştı.