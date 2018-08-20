Kırkağaç'ta aynı tarlada 7 cins kavun hasadı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki bir tarlada yetiştirilen 7 tür kavunun hasadı yapıldı.

Kırkağaç\'ta çiftçi Mehmet Boy\'un tarlasında yetiştirdiği \'Kırkağaç 637\' olarak bilinen \'benekli altınbaş\' ile \'sarı dilim\', \'uzun dilim\', \'beyaz dilim\', \'siyah dilim\', \'ince dilim\' ve \'Kırkağaç 589\' cinsi kavunların bugün hasadı yapıldı. Kavun hasadına Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı da katıldı. 10 bin dönümlük alanda yetiştirilen, diğer kavun türlerine göre hasadının daha geç olması, saklanabilir olması ve tadı ve aromasıyla farklı olan Kırkağaç kavununun hasadına geçen 15 Ağustos itibari ile başlandığını belirten Emin Özarı, şöyle dedi:

\"Kavunumuz bu nedenle haklı bir üne sahip. Bu kavunlar içinde patent alan ve etiketle satılan benekli altınbaş kavunumuz tüketici tarafından biliniyor. Ancak ilçede sadece benekli altınbaş değil sarı dilim, uzun dilim kavun ile son 3 yıldır yöredeki üreticiler tarafından yetiştirilmeye başlayan beyaz dilim, siyah dilim ve daha uzun ömürlü olan kışlık ince dilim kavun da yeştiriliyor. Son olarak ise \'Kırkağaç 589\' tipi kavun yetiştirilmeye başlandı. İlçede yetiştirilen 7 çeşit kavunun hepsinin kendine özgü tadı ve aroması var. Lif oranları ise aynı.\"

Çiftçi Mehmet Boy ise herkese Kırkağaç\'ta yetişen birbirinden lezzetli kavunları tatması tavsiyesinde bulundu. Kırkağaç\'ta yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Ali Angı, Mehmet Boy\'un tarlasında yetiştirdiği 7 kavun cinsini görünce şaşırıp, \"Yıllardır Kırkağaç\'ta yaşıyoruz. Ancak bu kadar kavun çeşidinin bir arada yetiştirildiğine ilk defa tanık olduk. İlçemizin bu zenginliği hoşumuza gitti. Herkesi yöremizde yetişen kavunların tadına bakmaya bekliyoruz\" diye konuştu.



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