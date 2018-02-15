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Kırkağaç'ta Atatürk büstüne çirkin saldırı (2)

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilçede bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılmasına ilişkin soruştu

15 Şubat 2018 20:46

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, ilçede bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu\'nun bahçesindeki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Olay yerinde yapılan araştırmalarda yıkılan Atatürk büstünün beton döküm usulü ile yapıldığı ve bulunduğu platformun eskimiş ve küflü demir parçaları üzerinde durduğu, etrafında kesilmiş ağaç dalları olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre olay yerinde herhangi bir saldırı izine rastlanılmadığı ancak soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. Halkımızın sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir\" dedi.

ERDİNÇ ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

 

 

 

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