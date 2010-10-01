-''KIRK HARAMİLER''DE 13 TUTUKLAMA ADANA (A.A) - 01.10.2010 - Adana ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beş ilde ortaklaşa düzenledikleri ''Kırk Haramiler'' isimli operasyonda, zorla fuhuş yaptırma, uyuşturucu ticareti, tefecilik, yağma, ihaleye fesat karıştırma suçlardan adliyeye sevk edilen 35 kişiden 13'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları sonrasında adliyeye sevk edilen ve cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan zanlılardan 10'u serbest bırakılırken, 25'i ise ''çıkar amaçlı silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt adına bilerek ve isteyerek hizmet yapmak, zorla fuhuş yaptırmak, tehditle haksız kazanç sağlamak, yağma, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yapmak, ihaleye fesat karıştırmak, kasten yaralama, suç işlemeye azmettirmek'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan aralarında örgütün elebaşı Mahmut Kartal'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. -OLAY- Yaklaşık 9 ay süren takip sonucu çetenin farklı illerden Adana'ya uyuşturucu getirerek satışını yaptıkları, kadınları fuhşa zorladıkları belirlenmiş, fuhuş yapan kadınlara günde 300 lira getirmeleri şartını koyan çete mensuplarının bunu yapmayanları dövdükleri, silahla yaraladıkları ve psikolojik baskı uyguladıkları kaydedilmişti. 15 Nisan'da merkez Adana'da Duygu takma isimli Meltem D'nin de çetenin baskıları ve darbetmesi sonrası intihar ettiği bildirilmişti. Fuhuştan elde edilen gelir ile tefecilik yaptıkları da belirlenen çetenin, Adana'daki gece kulüplerinden haraç aldığı, vermeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkardıkları, bazı iş yerlerini de ele geçirmeye çalıştıkları öğrenilmişti. Ayrıca çetenin icradaki mallarla ilgili ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettikleri, kendi adamlarını ihaleye sokarak malları ucuza aldıkları belirlenmişti. Çetenin Adana, Ankara, Mersin, Muğla ve Kırklareli'de faaliyet gösterildiğini tespit eden ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3'ü kadın 40 kişiyi gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda toplam 37 bin 500 lira yazılı 5 adet senet, 7 adet ruhsatsız tabanca, 91 adet mermi, 8 kilo esrar ile 13,3 gram kokain, 2 balta ile çok sayıda pornografik içerikli CD bulunmuştu.