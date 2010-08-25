-KIRITA: REAL MADRİD'İ İSTİYORUM BURSA (A.A) - 25.08.2010 - Bursaspor'un Rumen orta saha oyuncusu Stelian Kirita, yeşil-beyazlı taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleşmek istediklerini belirterek, ''Taraftar Real Madrid'i istiyor, ben de istiyorum'' dedi. Kirita ve genç kaleci Yavuz Özkan, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stelian Kirita, lige 2 maçta 6 puanla başladıklarını belirterek, bu hafta ligin önemli takımlarından Sivasspor ile deplasmanda yapacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi. ''Yarınki kura çekiminde hangi takımlarla eşleşmek istiyorsun'' sorusuna Kirita, ''Şampiyonlar Ligi kolay olmayacak. İnşallah iyi bir gruba düşeriz. Burada stresle değil, iyi konsantre olarak oynamalıyız. Tüm takımlar zorlu. Taraftar Real Madrid'i istiyor, ben de istiyorum'' cevabını verdi. Kaleci Yavuz Özkan da iyi çalışmalarının karşılığını en iyi şekilde aldıklarını ifade ederek, arkasında beklediği Bulgar kaleci Ivankov'dan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Yavuz, ''Şampiyonlar Ligi kuraları yarın çekilecek. Heyecanlanıyor musun'' sorusunu, ''Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer takımlar kadar biz de büyük bir takımız. Sadece onların Avrupa tecrübesi bizden fazla'' diye yanıtladı.