Kirişin yıkılması sonucu işçi havada asılı kaldı

Enis Tabak / Elehan, 21 Kasım (DHA) - Amerikan-Türk konsorsiyumu Bechtel-Enka\'nın Kosova’da yürüttüğü başkent Priştine’yi Makedonya sınırı Hani i Elezit’te bağlayan otoban çalışmaları sırasında 45 metre uzunluğundaki kirişin düşmesi sonucu bir işçi asılı olarak havada kaldı

Priştine-Elezhan otoyolu inşası sırasında kiriş montajı yapılırken 45 metre uzunluğundaki 100 ton olduğu açıklanan kirişin düşmesi sonucu işçinin emniyet kurallarına bağlı olması hayatını kurtardı. Balkanların en uzun viyadüğü olduğu açıklanan çalışmalar sırasında aşırı yağmurların yağdığı ve teknik bir kaza sonucu kirişin düştüğü ve olay sırasından her hangi bir çalışanın etkilenmediği belirtildi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Kirisin yıkılması sonucu havada kalan isçi