-KIRIŞIKLIK KEMİK KIRILMASI HABERCİSİ OLABİLİR WASHINGTON (A.A) - 06.06.2011 - Yüz ve boyundaki kırışıklıkların sayısı ve derinliğinin kadınlarda kemik kırılması riskini tahmin etmeye yardımcı olabileceği bildirildi. ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilimadamlarının, derideki protein seviyesinin kemiklerdekiyle bağlantılı olabileceğinden yola çıkarak yaptığı araştırmaya 3 yıl önce menopoza giren 114 kadın katıldı. Katılımcıların yüz ve boyunlarındaki 11 noktayı görsel olarak inceleyen bilimadamları, yanak ve alındaki derinin esnekliğini belirlemek için bir cihaz kullandı, kemiklerin kütlesi ve yoğunluğunu da ses dalgaları ve X ışınlarıyla ölçtü. Araştırmaya imza atanlardan Lubna Pal, kırışıkların derinleşmesi ve sayısının artmasının kemiklerin yoğunluk kaybıyla bağlantılı olduğunun görüldüğünü belirtti. Pal, kırışıklıklar ne kadar çoksa, kemik yoğunluğunun, yaş ve başka etkenlerden bağımsız olarak, kemik yoğunluğunun o kadar azaldığına dikkati çekti. Lubna Pal, bu sonuçların, masraflı testler yapılmaksızın, basit bir gözlemle menopoza giren kadınlarda kemik kırılması riskinin belirlenmesini sağlayabilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Araştırmanın sonuçları, Boston'da düzenlenen Amerikan Endokrinoloji Derneği'nin konferansında sunuldu.