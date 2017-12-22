Kırımoğlu: Türkiye, Kırım Tatarları'nın arkasında

Deniz BERKTAY / 21 Aralık / KİEV,(DHA) - Kırım Tatarları\'nın manevi lideri olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Eski Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya\'nın bundan üç yıl önce Ukrayna\'nın Kırım Yarımadası\'nı ilhak etmesi sonucunda Kırım Tatarları\'nın çok zor şartlarla karşılaştığını ifade ederek Türkiye\'nin Kırım Tatarları\'nın arkasında durup Ukrayna\'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'de Kırım\'da Rusya\'nın tasvip etmediği türden haberler yaptığı için yargılanan ve iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırılıp iki yıl toplumsal faaliyetlerden ve gazetecilik faaliyetlerinden men edilen Kırımlı gazeteci Mikola Semena\'nın kitabının tanıtım etkinliğinde konuşan Kırımoğlu, Ukrayna yönetiminin Kırım\'a yönelik doğru politikaları, gecikmeli olarak ortaya koyduğunu söyledi. Ukrayna yönetiminin Rusya\'nın ele geçirdiği Kırım Yarımadası\'nı Rus birlikleri ortaya çıkar çıkmaz ablukaya alması gerektiğini, öyle bir durumda daha erken sonuç alınabileceğini belirten Kırımoğlu, Kırım\'a yönelik abluka politikası iki yıl sonra ortaya konunca bu sefer Rusya yönetiminin Kırım kamuoyuna, bu politikaları Ukrayna yönetiminin insafsızlığıymış gibi gösterdiğini ifade etti.

Toplantıda Doğan Haber Ajansı\'nın da sorularını yanıtlayan Kırımoğlu, Türkiye\'nin Kırım\'a yönelik politikasının kendine özgü olduğunu, Türkiye\'nin Kırım Tatarları\'nın arkasında durup Ukrayna\'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, öte yandan Batılı ülkelerin Rusya\'ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara katılmadığını söyledi.

Kırım Tatarları\'nın Türkiye\'den başka bir ülkeden fiili yardım görüp görmediği sorusu üzerine Kırımoğlu, Kırım Tatarları\'na dünyada pek çok ülkenin önemli manevi destek verdiğini, fakat pratik destek veren ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

BAKAN STETS: KIRIM HALKINI TEKRAR KAZANACAĞIZ

Toplantıda DHA\'nın sorularını yanıtlayan Ukrayna Enformasyon Bakanı Yuriy Stets de, Ukrayna\'nın Kırım\'ı geri almasının aşamalı bir süreç olduğunu belirterek, bu süreçte enformasyon konusuna büyük iş düştüğünü söyledi. Rusya\'nın Kırım\'ı ele geçirmesinden sonra çok sayıda kişinin Kırım\'dan göç ettiğini, fakat bunların Kırım\'daki akrabalarıyla irtibatta olduklarını söyleyen Bakan Stets, bu göçmenlerin Ukrayna\'da iyi şartlarda yaşamalarının, Kırım\'daki akrabalarının da düşüncelerinin değişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Rusya, 2014 yılında düzenlenen ve dünya kamuoyu ile Kırım Tatarları\'nın tanımadığı bir referanduma dayanarak Kırım\'ı ilhak etmişti.



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